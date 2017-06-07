Рябков: российские госструктуры не имеют и не могут иметь отношения к хакерству

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российские госструктуры не имеют и не могут иметь отношения к хакерству, представить обратное невозможно. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Тема хакерства странным образом превратилась в очень модную. Мы неоднократно объясняли, в том числе на высшем уровне, что российские госструктуры к хакерству отношения не имеют и не могут иметь, - сказал Рябков. - Представить себе, что путем хакерских атак и взломов Россия пытается оказывать влияние на какие-то внутренние процессы в тех или иных странах, просто невозможно".

"Это противоречит той линии, которую мы проводим - а именно отстаивание принципа суверенитета государств и недопустимость вмешательства во внутренние дела", - подчеркнул он.

По словам Рябкова, никаких доказательств вмешательства РФ в выборы США нет и быть не может, это сплошной фейк. "Мы с самого начала требовали от Вашингтона предоставить хоть какие-то доказательства, предупреждали, что он разрушает фундамент двусторонних отношений и остатки взаимопонимания между нашими народами, - сказал Рябков, выступая в Совете Федерации. - К сожалению, эти доводы и призывы были проигнорированы. Разумеется, никаких реальных доказательств ни граждане США, ни мировая общественность, ни мы не увидели. Их попросту нет и быть не может, поскольку все россказни о российском вмешательстве - это сплошной фейк".