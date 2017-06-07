Россиян, получающих деньги от иностранных государств, могут приравнять к иноагентам

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Граждане России, которые получают деньги или иное имущество от иностранных государств, могут быть приравнены к иностранным агентам. Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям в Совфеде по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика". Слушания в верхней палате проходят в среду.
Соответствующими нормами может быть дополнено законодательство. Изучить этот вопрос рекомендовано Министерству юстиции РФ, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре РФ.
"Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц", - говорится в проекте рекомендаций.