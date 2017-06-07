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Нарышкин: США намерены усиливать санкционное давление на РФ

Политика
7 июня, 12:35 UTC+3

Директор Службы внешней разведки РФ отметил, что Вашингтон ищет для этого новые поводы

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки намерены усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"По полученным данным, Вашингтон намерен расширить санкции против России и ищет для этого новые поводы", - сказал он на парламентских слушаниях по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

Нарышкин пояснил, что Вашингтон намерен и далее использовать угрозу санкций и штрафов для компаний, сотрудничающих с Россией. 

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