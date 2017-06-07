В РФ могут ввести институт "суверенной экспертизы" с целью невмешательства в дела страны

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Институт так называемой суверенной экспертизы - проверки принимаемых законов на принцип невмешательства во внутренние дела России - может быть введен в РФ. Об этом говорится в проекте рекомендаций к парламентским слушаниям по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика". Слушания проходят в Совете Федерации.

"Правительству РФ участники слушаний рекомендуют рассмотреть вопрос о целесообразности введения института проверки принимаемых законодательных актов для обеспечения принципа невмешательства во внутренние дела Российской Федерации ("суверенная экспертиза")", - говорится в проекте документа.

Кроме того, правительству рекомендовано осуществлять анализ законодательства и правоприменительной практики по противодействию антироссийской деятельности. Также рекомендовано провести сравнительный анализ законодательства зарубежных стран в наиболее уязвимых сферах (выборы, политические партии, НКО, бизнес, СМИ, социальные сети) "на предмет достаточности и целесообразности внесения изменений в законодательство РФ в части усиления работы по противодействию иностранному вмешательству в дела России".