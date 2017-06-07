Чайка: наиболее активно в РФ действуют организации, подконтрольные Госдепу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что в России наиболее активно действуют неправительственные организации, которые контролируются Государственным департаментом США.

"Наиболее активно действуют неправительственные организации, подконтрольные Госдепу США", - подчеркнул он на парламентских слушаниях по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

Чайка сообщил, что были проверены 73 организации, 10 из них признаны нежелательными, по 22-м проверочная работа продолжается.