Нарышкин: России известно о попытках новых инсценировок химатак в Сирии

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. России известно о попытках новых инсценировок химических атак в Сирии, подобных химатаке в Хан-Шейхуне. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".
"Мы знаем о попытках подготовить новые инсценировки такого рода с целью возложить ответственность за них на Дамаск и Москву", - сказал он.
Инцидент в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.