Рябков: спецслужбы США угрожали кибератаками российским объектам

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спецслужбы США при Бараке Обаме угрожали кибератаками объектам инфраструктуры РФ. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации.

"Вашингтон, действуя через пентагоновских подрядчиков, превратился в крупнейшего игрока на рынке так называемых эксплойтов - программ уязвимости, облегчающих хакерские проникновения, - сказал Рябков. - Через утечки в СМИ спецслужбы США при Бараке Обаме угрожали нам тем, что подобные закладки в программном обеспечении позволяют им в любой момент нанести массированные удары по критически важным объектам российской инфраструктуры".

"Хорошо известно, что именно конгломерат из 17 спецслужб США, в первую очередь Агентство по национальной безопасности и ЦРУ, давно превратился в общепризнанный, хорошо разветвленный центр, охватывающий весь мир, сети кибернетического и телефонного шпионажа, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Понятно, что по России идет целенаправленная интенсивная работа".

По его словам, созданная разведкой США для общения с оппозицией в различных странах система анонимного доступа в интернет - "ТОР" "теперь широко используется торговцами наркотиков и оружия".