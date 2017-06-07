Матвиенко призвала усилить контроль за финансированием из-за рубежа протестных акций в РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым в преддверии выборов усилить контроль за финансированием из-за рубежа протестных акций в России. Об этом она сообщила в среду в ходе парламентских слушаний по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".

"В преддверии выборов возможно усиление и незаконной протестной активности, подготовленной как оппозиционными силами, так и зарубежными центрами влияния. Необходимо усилить контроль за финансированием из-за рубежа противоправной деятельности деструктивных сил", - сказала Матвиенко.

По ее словам, также необходимо поставить вопрос о соответствии общеевропейской практике участие дипломатических работников иностранных государств в публичных политических акциях в России.

Сенатор также отметила, что в преддверии президентских выборов в РФ "первостепенное значение приобретает эффективное противодействие, направленное против иностранного вмешательства в избирательный процесс". В связи с этим, по словам Матвиенко, основные усилия должны быть направлены на создание "национальных институтов гражданского общества". По ее словам, этому поспособствует и "частичный пересмотр существующего формата внешних наблюдений".

"Следует отказываться от приглашений так называемых наблюдательных миссий из государств, которые не допускают российских наблюдателей на свои избирательные участки. Все должно быть зеркально", - сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, реальной социальной базы для дестабилизации обстановки внутри России нет, недоброжелатели усиливают акцент на внешнем давлении на нашу страну. "Реальной социальной базы для раскачивания ситуации внутри России нет", - сказала Матвиенко. По ее словам, в последние годы общество заметно консолидировалось, "граждане поверили в свою страну и в свои силы". "Поэтому недоброжелатели вынуждены усиливать акцент на внешнем давлении на Россию, поэтому вводятся санкции, принимаются антироссийские резолюции и декларации, делаются попытки дискредитировать российских дипломатов".

По словам Матвиенко, сюда же можно отнести и отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и многое другое.

"Особая роль в дестабилизации общественно-политической ситуации отводится некоторым неправительственным некоммерческим организациям, через них последовательно ведется антироссийская пропаганда, подбор и обучение кадров, систематически организовываются зарубежные площадки, на которые приглашаются люди, не представляющие интересы тех или иных слоев населения, а тех, кто готов лить грязь на свою страну", - сказала Матвиенко. Она отметила, что каждый раз такая деятельность активизируется под очередной избирательный цикл в России.

По ее словам, реальностью нашего времени стали гибридные войны, цель которых - "подрыв суверенитета, подчинение внутренней и внешней политики". "Это тоже завоевание, только без войсковых операций", - считает сенатор.

Она отметила, что Россию совершенно безосновательно и бездоказательно ряд стран пытается обвинить во вмешательстве "то в выборы в США, то в других странах". "Пытаются обвинить во всех смертных грехах, валят с больной головы на здоровую, для того чтобы демонизировать Россию, запугать мифической российской угрозой, ослабить нашу страну, повлиять на ее независимую внешнюю политику и растущее влияние в мире", - сказала Матвиенко. При этом она отметила, что России ни в чем оправдываться не надо, а надо "нейтрализовать попытки вмешательства в свои внутренние дела".