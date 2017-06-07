Кремль не знаком с идей приравнивать россиян к иноагентам за получение денег из-за рубежа

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Кремле не знакомы с инициативой сенаторов приравнивать россиян, получающих деньги от иностранных государств, к иностранным агентам. "Честно говоря, пока не знаю, о чем идет речь, не слышал", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ТАСС сообщал о такой инициативе со ссылкой на проект рекомендаций к парламентским слушаниям в Совфеде по теме "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика".
Соответствующими нормами может быть дополнено законодательство. Изучить этот вопрос рекомендовано Министерству юстиции РФ, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре РФ.
"Изучить вопрос о возможности внесения изменений в законодательство РФ в части дополнения перечня иностранных источников, получение финансирования из которых является условием признания некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, гражданами Российской Федерации, получающими денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц", - говорится в проекте рекомендаций.