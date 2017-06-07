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Песков: Путин отреагирует, если Украина введет визы для россиян

Политика
7 июня, 13:29 дата обновления: 7 июня, 13:45 UTC+3

Однако представитель Кремля не сообщил, какой именно будет реакция, отметив, что президент сам решает этот вопрос

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, безусловно, отреагирует, если Украина введет визы для россиян, но какой будет ответ, решит сам глава государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы достаточно последовательно говорим о том, что подобные действия (намерение Украины ввести визы для россиян) получают реакцию, основанную на принципе взаимности. Как правило", - сказал представитель Кремля.

"Безусловно, можно сказать, что ответная реакция (Москвы на решение Украины), конечно же, будет. Какая именно и в каком объеме - это другой вопрос, это уже регулируется по ходу, решается президентом в первую очередь", - подчеркнул Песков.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для граждан Украины. Глава МИД напомнил, что в РФ находится 2-3 млн украинских мигрантов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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