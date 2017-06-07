Песков назвал фейком новости о причастности хакеров из РФ к скандалу вокруг Катара

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком информацию СМИ о якобы причастности хакеров из РФ к скандалу вокруг Катара.

"Скажу сразу, что это очередной фейк, очередная ложь, которая публикуется. Коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях какой-то разведки, абсолютно не привязанные к реальности, к земле потоки информации. Ну, фейк он и есть фейк ", - сказал Песков.

"С другой стороны, наша работа становится легче день ото дня, можно уже не объясняться, а просто говорить "фейк" или "не фейк", - добавил в шутку представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли в Кремле предпринимать что-либо, чтобы снять тему русских хакеров из международной информационной повестки, Песков отметил, что Кремль "не может вмешиваться в редакционную политику". При этом он призвал "бороться за культуру журналистки, качество журналистики".

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские разведывательные службы полагают, что российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал между этой страной и другими государствами. По версии источников, группа сотрудников ФБР прибыла в Доху для оказания помощи властям Катара в расследовании. По утверждению телеканала, указанная кибератака имела место две недели назад. Разбирательство на этот счет продолжается.

При этом в публикации CNN отмечается, что американская разведка не разъясняет, какую именно связь она усмотрела между Россией и хакерами, якобы получившими доступ к системам катарского агентства. Им якобы удалось опубликовать сфабрикованный материал, в котором катарский лидер будто бы высказывался в положительном ключе об Иране и Израиле, а также допускал, что Дональд Трамп уйдет с поста президента США раньше положенного срока.

Разрыв дипотношений с Катаром

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. На следующий день к ним присоединилась Мавритания. Ряд стран заявили о принятии серии мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Спекуляции относительно попыток РФ повлиять на политику в других странах регулярно появляются в американских и европейских СМИ после того, как в июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными из систем Национального комитета Демократической партии США. Американские спецслужбы выступили с утверждением, что Москва организовывала кибератаки, чтобы повлиять на электоральные процессы в стране. Представители России не раз это опровергали.