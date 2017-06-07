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Песков: интернет нельзя волюнтаристски ограничивать, но бороться со злом в сети нужно

Политика
7 июня, 13:39 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "интернет несет прогресс, он спасает жизни"

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Интернет нельзя волюнтаристски ограничивать, но бороться с проявлениями зла во всемирной сети, в том числе с пропагандой терроризма, необходимо. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя, в частности, слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после теракта в Лондоне о необходимости регулирования интернета.

По его словам, "интернет несет прогресс, он спасает жизни". "И, безусловно, не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски ограничивать интернет". Однако, продолжил Песков, всемирная сеть несет в себе и много зла - пропаганду терроризма, экстремизма, преступности в самых различных отраслях.

"И, безусловно, вот с такими проявлениями в интернете нужно бороться. (Заявление Терезы Мэй) - это как раз проявление растущего понимания того, что необходимо координированно противодействовать злу, которое есть в интернете", - заключил представитель Кремля.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Регулирование интернета в России
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