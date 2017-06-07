Песков: намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в Европе

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В Кремле считают, что намерение ЕС продлить санкции против Крыма диссонируют с настроем в европейских столицах.
"Считаем эти санкции незаконными, а главное - убеждены в том, что подобные решения, подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пояснил, что "санкции - обоюдоострое оружие, и все больше и больше страдают производители в странах ЕС от продолжения этих санкций".
Намерение ЕС "вызывает у нас, безусловно, сожаление", отметил представитель Кремля. "По-прежнему считаем эти санкции вредящими и странам ЕС, и нам", - добавил он.
Ранее послы 28 стран-членов Евросоюза согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС. Как ожидается, это произойдет на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 19 июня в Люксембурге.