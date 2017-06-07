Нарышкин: Госдеп пытается сорвать развитие экономических связей РФ с Азией

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдепартамент стремится помешать развитию экономических связей России со странами Азии. Об этом заявил на парламентских слушания в Совете Федерации на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика" директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Госдеп США продолжает работу по срыву формирования под эгидой России сильного и консолидированного политико-экономического евразийского блока, ставятся препятствия для налаживания диалога Евразийского экономического союза с региональными структурами", - отметил Нарышкин.

"В частности, по имеющимся данным, диппредставительства США целенаправленно создают преграды для переориентации российских торгово-экономических связей на Восток, дипломаты США в странах Азии убеждают местные политические и бизнес-элиты в нецелесообразности сближения с Евразийским экономическим союзом и бесперспективности сопряжения этого проекта с китайским проектом "Один пояс - один путь", - сообщил глава СВР.