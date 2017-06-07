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Песков: Путин и его администрация с нетерпением ждут выхода на экраны фильма Стоуна

Политика
7 июня, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ назвал режиссера талантливым и непредсказуемым

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации пока не смотрели фильм Оливера Стоуна с интервью с российским лидером и с нетерпением ждут его выхода на экраны.

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что ни Путин, ни сотрудники его администрации пока не смотрели ленту.

"Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет, нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал", - отметил представитель Кремля. По оценке Пескова, Стоун - "человек талантливый, человек непредсказуемый в плане творческих проявлений". "Поэтому нам самим интересно (посмотреть фильм)", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Путин и Стоун провели в формате один на один серию бесед, на основе которых снят четырехсерийный документальный фильм, который будет продемонстрирован в США 12-15 июня. Пока в эфир вышли несколько фрагментов интервью Путина.

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Стоун, Оливер Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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