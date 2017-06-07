Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: Катар и арабские страны должны урегулировать противоречия за столом переговоров

Политика
7 июня, 13:57 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел России отметил, что разрыв дипломатических отношений ряда государств с Катаром - это вопрос двусторонних отношений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Урегулирование противоречий между Катаром и арабскими странами должно быть достигнуто за столом переговоров. Об этом заявил  министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара

Песков назвал фейком новости о причастности хакеров из РФ к скандалу вокруг Катара

Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды

СМИ: симпатизирующим Катару жителям ОАЭ грозит до 15 лет тюремного заключения

По его словам, разрыв дипломатических отношений ряда государств с Катаром - это вопрос двусторонних отношений. "Мы внимательно следим за развитием этой кризисной ситуации, - указал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Исходим из того, что любое обострение в регионе, который и без того перенасыщен различными конфликтными ситуациями, вызывает беспокойство".

"Считаем важным урегулировать любые разногласия за столом переговоров, чтобы устранить возникшие озабоченности и объединить усилия в борьбе с главной угрозой в регионе - терроризмом", - подчеркнул Лавров.

"В этом ключе состоялись вчера телефонные разговоры между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Египта (Абделем Фаттахом) ас-Сиси, а также между президентом Путиным и эмиром Катара (Тамимом бен Хамадом Аль Тани), - отметил глава российского дипведомства. - У меня был позавчера разговор по телефону с моим катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Будем из этих базовых оценок исходить и в дальнейшей развитии ситуации".

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. 6 июня к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
3
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
4
Причиной избиения школьницы в лесополосе в Москве стала ревность
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
7
Катар ведет переговоры с Турцией и Ираном о предоставлении продовольствия и воды
Темы дня
Загрузка...
Реклама