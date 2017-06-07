Лавров: Катар и арабские страны должны урегулировать противоречия за столом переговоров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Урегулирование противоречий между Катаром и арабскими странами должно быть достигнуто за столом переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, разрыв дипломатических отношений ряда государств с Катаром - это вопрос двусторонних отношений. "Мы внимательно следим за развитием этой кризисной ситуации, - указал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Исходим из того, что любое обострение в регионе, который и без того перенасыщен различными конфликтными ситуациями, вызывает беспокойство".

"Считаем важным урегулировать любые разногласия за столом переговоров, чтобы устранить возникшие озабоченности и объединить усилия в борьбе с главной угрозой в регионе - терроризмом", - подчеркнул Лавров.

"В этом ключе состоялись вчера телефонные разговоры между президентом (России Владимиром) Путиным и президентом Египта (Абделем Фаттахом) ас-Сиси, а также между президентом Путиным и эмиром Катара (Тамимом бен Хамадом Аль Тани), - отметил глава российского дипведомства. - У меня был позавчера разговор по телефону с моим катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Будем из этих базовых оценок исходить и в дальнейшей развитии ситуации".

Ранее Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии. 6 июня к ним присоединилась Исламская Республика Мавритания. Ряд стран заявил о принятии серии мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.