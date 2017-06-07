МИД РФ ожидает усиление влияния США на НПО и НКО перед выборами

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. МИД России ожидает усиление влияния США на неправительственные и некоммерческие организации (НПО и НКО) РФ перед выборами. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в Совете Федерации.

"В связи с деятельностью спонсируемых американцами НПО и НКО в России... Эта тема находится в постоянном поле зрения исполнительной власти, - сказал Рябков. - Несмотря на проведенные мероприятия по усилению контроля за этой деятельностью, проникновение и американское влияние не идут на убыль. Мы ожидаем дальнейшего наращивания объемов повышения интенсивности и изощренности этой работы в предстоящий период, прежде всего в предвыборный".

"Это требует должного учета, отражения в практических подходах всех ведомств. МИД будет и далее играть конструктивную роль на этом направлении, используя свои возможности отслеживать и анализировать соответствующую деятельность США и их союзников на российском направлении", - добавил заместитель министра.