Лавров: статус Каталонии должен определяться на основе норм международного права

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вопрос о статусе Каталонии должен решаться на основе принципов международного права и законов Испании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо, отвечая на вопрос, какова позиция России о планах проведения референдума о независимости Каталонии.
"Есть законы соответствующего государства, есть обязательства по международному праву, мы исходим из того, что все процессы внутри Испании, как и любой другой страны, должны опираться на эти принципы", - отметил он.