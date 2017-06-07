Лавров: статус Каталонии должен определяться на основе норм международного права

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вопрос о статусе Каталонии должен решаться на основе принципов международного права и законов Испании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом Кеседо, отвечая на вопрос, какова позиция России о планах проведения референдума о независимости Каталонии.

"Есть законы соответствующего государства, есть обязательства по международному праву, мы исходим из того, что все процессы внутри Испании, как и любой другой страны, должны опираться на эти принципы", - отметил он.