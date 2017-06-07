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Лавров: CNN разрушает свою репутацию, сообщая о российских хакерах в Катаре

Политика
7 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Глава МИД РФ также назвал телеканал средством массовой дезинформации

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал CNN средством массовой дезинформации, которое подрывает собственную репутацию. Так глава МИД прокомментировал информацию телеканала о предполагаемом участии российских хакеров в провоцировании дипломатического скандала вокруг Катара.

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"Думаю, что CNN как и другие средства массовой информации, не достойные носить это звание и являющиеся скорее средством массовой дезинформации, только и ждут какой-нибудь истории "с душком" или скандала, чтобы тут же автоматом, без какого-либо доказательства зачислить этот эпизод в разряд прегрешений российской стороны, российских хакеров или кого-нибудь еще, связанного с РФ", - подчеркнул министр.

"Этот канал в очередной раз сделал шаг, подрывающий еще больше его репутацию независимого СМИ, - сказал он. - Жаль, что CNN так старательно подрывает собственную репутацию".

Ранее американский телеканал со ссылкой на источники в разведке США выступил с утверждением, что именно российские хакеры получили доступ к системам государственного информационного агентства Катара и разместили там сфабрикованную новость, что частично спровоцировало скандал и даже разрыв дипломатических отношений между этой страной и рядом других государств.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани не затрагивал в состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным тему российских хакеров.

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