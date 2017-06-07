В Совфеде рассмотрят вопрос о создании комиссии по защите суверенитета России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вопрос о создании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации. Об этом сообщила журналистам председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Поступило такое предложение. Мы считаем его важным и на ближайшем пленарном заседании примем решение о создании такой специальной комиссии, которая будет взаимодействовать с институтами гражданского общества, с правоохранительными органами", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в работе комиссии будут участвовать региональные законодатели, потому что "сегодня на закрытой части парламентских слушаний приводились просто такие открытые злонамеренные примеры, факты вмешательства в дела России, что недопустимо оставлять это без последствий". "С этим надо разбираться, анализировать. Мы будем принимать соответствующие меры", - заявила спикер СФ.