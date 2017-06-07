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Путин подписал закон о ратификации соглашения о представительстве ЛАГ в России

Политика
7 июня, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Соглашение определяет цели и функции представительства, права и обязанности сторон

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратифицикации соглашения с Лигой арабских государств (ЛАГ) о пребывании ее представительства на территории РФ. Документ, принятый Госдумой 26 мая и одобренный Советом Федерации 31 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение, подписанное в Москве 2 июля 2015 года, определяет цели и функции представительства, права и обязанности сторон. Оно также содержит положения о наделении представительства и его сотрудников иммунитетом и привилегиями, аналогичными тем, которые предоставляются в России другим международным организациям.

Как заявил ранее зампред комитета СФ по международным делам Арсен Каноков, "ратификация документа отвечает интересам РФ и будет способствовать развитию партнерских отношений между Россией и ЛАГ".

Лига арабских государств - региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав ЛАГ входит 21 государство, ее штаб-квартира находится в Каире. С января 1990 года в Москве действует представительство ЛАГ.

23 сентября 2003 года был подписан меморандум о взаимопонимании между МИД России и Генеральным секретариатом ЛАГ, предусматривающий, в частности, проведение на регулярной основе политических консультаций по актуальным международным и региональным проблемам на уровне министра иностранных дел РФ и генерального секретаря ЛАГ. Это положение подтверждено в меморандуме об учреждении Российско-арабского форума сотрудничества, подписанном в декабре 2009 года в Каире, которым также учрежден постоянный рабочий орган внешнеполитических консультаций в форме Совместного комитета старших должностных лиц.

Основным направлением деятельности представительства ЛАГ в Москве является содействие в реализации целей и задач меморандума о взаимопонимании между МИД России и Генеральным секретариатом ЛАГ и меморандума об учреждении Российско-арабского форума сотрудничества. Также работа представительства направлена на расширение сотрудничества между РФ и государствами - членами Лиги арабских государств в экономической, культурной, научной и социальных областях.

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