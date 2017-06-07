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Посол РФ: претензии Литвы к РФ о компенсации "ущерба за советскую оккупацию" бессмысленны

Политика
7 июня, 15:52 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Александр Удальцов назвал этот вопрос "неправомерным и даже абсурдным", добавив, что Москва вправе направить Литве встречный иск о компенсации средств, направленных на развитие экономики республики

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ВИЛЬНЮС, 7 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Претензии Литвы и других стран Балтии к Российской Федерации о выплате компенсации за пресловутый "ущерб за советскую оккупацию" бессмысленны. Такую оценку политической установке Вильнюса, Риги и Таллина озвучил в канун Дня России русскоязычной прессе Литвы посол РФ Александр Удальцов.

"Никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте "оккупации", - подчеркнул он.

Постановка вопроса о компенсации Россией как продолжателем Советского Союза ущерба, якобы причиненного Литве в годы ее вхождения в СССР, по словам дипломата, "неправомерна и даже абсурдна". Удальцов напомнил, что к моменту вхождения в СССР Литва являлась аграрной страной, в которой три четверти населения занималось сельским хозяйством. По производству промышленной продукции Литва в три раза отставала от среднесоюзного уровня. До 1990 года в экономику Литвы было направлено около $65 млрд, созданы химическая и нефтехимическая отрасли, построена Игналинская АЭС.

"Скорее наоборот, Россия как наиболее крупная республика в рамках бывшего Союза, вносившая основной вклад в общий бюджет, вправе поставить Литве встречный вопрос о компенсации средств, собранных, кстати, и за счет других союзных республик и перераспределенных в пользу Литвы", - отметил посол.

Литва, Латвия и Эстония два года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией. Ранее в Вильнюсе утверждали, что Литва могла бы выставить такой счет на $30 млрд. Согласно социологическим опросам, более 80% жителей не верят, что Вильнюсу удастся реализовать специально принятый в 2000 году закон о "возмещение ущерба" в какой бы то ни было - моральной или материальной - форме.

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