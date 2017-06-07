Путин в Астане обсудит с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в Астане с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове.
"Внимание (на встрече Путина и Си Цзиньпина) будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он добавил, что лидеры могут обсудить и другие вопросы, в том числе из региональной и международной повестки дня.
Ушаков отметил, что эта встреча состоится 8 июня "на полях" саммита лидеров стран ШОС в Астане. Он напомнил, что 3-4 июля предстоит визит китайского лидера в Москву, поэтому его встреча с Путными в Астане "будет довольно короткой".