Путин в Астане обсудит с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в Астане с главой КНР ситуацию на Корейском полуострове.

"Внимание (на встрече Путина и Си Цзиньпина) будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что лидеры могут обсудить и другие вопросы, в том числе из региональной и международной повестки дня.

Ушаков отметил, что эта встреча состоится 8 июня "на полях" саммита лидеров стран ШОС в Астане. Он напомнил, что 3-4 июля предстоит визит китайского лидера в Москву, поэтому его встреча с Путными в Астане "будет довольно короткой".