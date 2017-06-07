Ушаков: лидеры стран ШОС примут на саммите заявление о совместной борьбе с терроризмом

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке станут основными темами саммита лидеров стран ШОС в Астане, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По традиции саммит ШОС начнется встречей (лидеров) в узком составе, где как раз будут обсуждены документы, которые выносятся на подписание (по итогам саммита), обсудят состояние и первоочередные задачи по дальнейшему совершенствованию практического взаимодействия и обсудят региональные и международные проблемы, - заявил он журналистам. - Терроризм - одна из главных тем, в том числе в контексте деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС".

Помощник президента России добавил, что на встрече глав государств в узком составе будет обстоятельно обсуждаться и ситуация в Афганистане. "Там ситуация имеет тенденцию к ухудшению, укрепляются позиции ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство")", - констатировал представитель Кремля. Он добавил, что Россия на саммите будет ратовать за активизацию работы региональной антитеррористической структуры ШОС.

Другой важной темой, которая будет обсуждаться как в узком, так и в расширенном составах, станет полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС, которое будет оформлено на саммите в Астане. Ушаков отметил большую значимость этого события, подчеркнув, что после этого пространство ШОС составит около 23% всей суши на нашей планете. Население стран, которые будут входить в Организацию, достигнет 45% от общемирового, а ВВП - 25%.

По словам представителя Кремля, председательство в ШОС на саммите будет передано от Казахстана Китаю. Именно в этой стране летом 2018 года состоится следующая встреча глав стран-участниц ШОС. Ушаков также сообщил, что в качестве гостей на саммит в Астану приглашены главы международных организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и других.

Совместное заявление

Лидеры стран ШОС на саммите в Астане примут заявление о совместной борьбе с терроризмом.

"(На саммите в Астане) Будет также принято заявление глав государств о совместном противодействии международному терроризму", - заявил Ушаков.

Другим важным документом саммита станет Астанинская декларация. "В ней будут отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию ШОС, согласованные оценки по ключевым международным проблемам, - отметил представитель Кремля. - В частности, будет подчеркнута важность формирования более справедливой, отвечающей интересам всех государств полицентричной модели мироустройства с опорой на нормы международного права, принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа от конфронтации и конфликтов, равной и неделимой безопасности". Лидеры по итогам саммита планируют утвердить Конвенцию ШОС о противодействии экстремизму.

Также будут приняты два решения о присоединении к ШОС Индии и Пакистана. Лидеры утвердят доклад генерального секретаря о деятельности ШОС в 2016 году, доклад совета региональной антитеррористической структуры.

Всего же по итогам саммита будет принято 11 документов. Церемония их подписания состоится 9 июня по окончании заседания глав государств-членов ШОС в расширенном составе. Его будет предварять встреча лидеров в узком составе, которая также пройдет 9 июня.

Также в этот день лидеров ждет прием, после которого президент РФ Владимир Путин отправится на встречу с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Также вечером 9 июня Путин посетит церемонию открытия ЭКСПО-2017.