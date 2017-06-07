Неверов: депутат-единоросс Жутенков написал заявление о сложении мандата

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутат от фракции "Единая Россия" Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области, написал заявление о сложении полномочий. Об этом журналистам сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов.
"Сегодня Владимир Александрович (Жутенков) написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы. До работы в Госдуме он работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области. В течение года он работал в аграрном комитете. На ближайшем заседании будет рассмотрено его заявление о сложении полномочий", - сообщил Неверов.
Вице-спикер добавил, что предложил стать Жутенкову своим советником по вопросам агропромышленного комплекса.