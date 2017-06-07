Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неверов: депутат-единоросс Жутенков написал заявление о сложении мандата

Политика
7 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Вице-спикер Госдумы добавил, что предложил стать депутату своим советником по вопросам агропромышленного комплекса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Неверов

Сергей Неверов

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутат от фракции "Единая Россия" Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области, написал заявление о сложении полномочий. Об этом журналистам сообщил вице-спикер палаты Сергей Неверов.

"Сегодня Владимир Александрович (Жутенков) написал заявление о сложении полномочий депутата Госдумы. До работы в Госдуме он работал в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области. В течение года он работал в аграрном комитете. На ближайшем заседании будет рассмотрено его заявление о сложении полномочий", - сообщил Неверов.

Вице-спикер добавил, что предложил стать Жутенкову своим советником по вопросам агропромышленного комплекса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Жутенков, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. Досье
3
Обломки пропавшего в Мьянме самолета найдены в море
4
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
5
Москва попала в число самых "пьющих" регионов России
6
ЛДПР внесла законопроект о смене гимна РФ на "Боже, Царя храни!"
7
Вице-губернатор Курской области Зубков арестован на два месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама