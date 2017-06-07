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Эксперт: конфликт Катара и других арабских государств не продлится долго

Политика
7 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Как считает старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Леонид Исаев, это видно по реакции руководства Катара, которое заявило, что не будет вводить ответные меры

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Конфликт Катара и других арабских стран не станет затяжным, считает старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Леонид Исаев.

"Думаю, что этот конфликт не будет долгоиграющим и не будет иметь серьезных последствий, этого не хочет ни Саудовская Аравия, ни Катар, - сказал Исаев на круглом столе "Дипломатический кризис в арабском мире: причины и последствия".

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По его словам, это видно по реакции руководства Катара, которое заявило, что не будет вводить ответные меры. "Катарское руководство уверено, что компромисс с Саудовской Аравией придется искать, поэтому нет смысла обострять конфликт", - добавил Исаев.

Эксперт считает, что Саудовской Аравии невыгодно ухудшение отношений с Катаром из-за такого фактора, как Иран. "Саудовская Аравия заинтересована не в том, чтобы толкнуть Катар в объятия Ирана, а наоборот, сблизиться с ним", - пояснил он, добавив, что в Эр-Рияде ждут от Дохи "солидарности по вопросу борьбы с Ираном".

"Считаю, что в любом случае место Катара в "аравийской шестерке", поэтому конфликт удастся скоро урегулировать. Не вижу будущего для Катара вне Совета сотрудничества арабских государств (Персидского залива)", - добавил Исаев.

Причины конфликта

Президент центра "Россия - исламский мир" Шамиль Султанов считает, что дипломатическая изоляция Катара обусловлена борьбой за власть в Саудовской Аравии между наследным принцем Мухаммедом бен Наифом и вторым наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

"Главным лейтмотивом этого искусственного скандала является стремление клана Сальмана окончательно задвинуть Мухаммеда бен Наифа, чтобы назначить наследным принцем Мухаммеда бен Сальмана", - сказал Султанов.

По его словам, Катар стал мишенью, поскольку бен Наиф, занимающий пост министра внутренних дел, имеет дружественные связи с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом аль Тани.

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"Катар объявили врагом нации, а затем эти обвинения должны проецироваться на бен Наифа", - заявил эксперт.

Отношение России к конфликту

По мнению Исаева, РФ больше заинтересована в сохранении хороших отношений с Саудовской Аравии, а не с Катаром.

"Россия заинтересована в поддержании отношений с Саудовской Аравией из-за тех договоренностей, которые были достигнуты по вопросам добычи нефти", - пояснил он.

"Катар в ОПЕК играет далеко не ключевую роль, и по нефти придется договариваться именно с Саудовской Аравией, - подчеркнул эксперт. - Поэтому для нас нет смысла вмешиваться в этот чуждый для нас конфликт и пытаться примирить стороны, которые без нас придут к консенсусу".

Ситуация вокруг Катара

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Мальдивы, Маврикий и временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания, в среду - Коморские острова. Ряд стран заявил о принятии таких мер, как прекращение морского и воздушного сообщения, остановка банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Катар и другие арабские страны должны урегулировать противоречия за столом переговоров. По его словам, в Москве внимательно следят за развитием ситуации, исходя из того, что любое обострение в регионе вызывает беспокойство.

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