Грызлов: ситуация в Донбассе обостряется из-за блокады Киевом политических шагов

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Главная причина обострения ситуации в Донбассе сознательное блокирование официальными украинскими властями шагов по реализации политической части минских соглашений. Такую точку зрения высказал по итогам очередного заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украине полпред РФ Борис Грызлов.

"Яркий пример: уже более полугода, несмотря на договоренности в рамках "нормандской четверки", украинская сторона не желает вырабатывать алгоритм реализации "формулы Штайнмайера", определяющей ввод в действие особого статуса Донбасса, - указал он. - Я неоднократно говорил: политический конфликт требует политических решений. Военными и силовыми методами конфликт на Донбассе неразрешим. Народ Донбасса нуждается в гарантиях от репрессий, арестов, гарантиях безопасности, языковых и религиозных прав, прав на самоуправление и свободное развитие культуры, гарантий беспрепятственного поддержания экономических и человеческих связей с Россией".

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Прописанная в минских соглашениях амнистия почти три года ждет подписания, отметил также Грызлов. "Сегодня был представлен отчет гуманитарной подгруппы, результаты которого дают основания надеяться, что в ближайшее время будет завершена верификация удерживаемых сторонами конфликта лиц, - сказал полпред. - После чего обмен по принципу "всех на всех" может быть реализован".

"Однако это не снимает других проблем урегулирования, - продолжал он. - В противовес потребности людей по обе стороны линии размежевания в мирной спокойной жизни и восстановлении хозяйства, в противовес букве и духу минских соглашений, мы наблюдаем последовательные меры украинских официальных властей разного уровня по окончательному отсечению Донбасса".

Грызлов обратил внимание, что уже более трех месяцев усиливается транспортная и экономическая блокада, начатая националистическими радикалами и быстро подхваченная украинским государством. "Именно в ответ на эту блокаду было введено внешнее управление рядом предприятий Донбасса, что избавило их от полного коллапса", - отметил он.

"Принят невыполнимый и бессмысленный запрет ряда российских а, на самом деле, ставших международными IT-компаний - что просто средневековье, - продолжал полпред. - Такое же, как и "отважная" борьба с георгиевской лентой. Из этой же серии - рекомендация украинского официального лица - директора Института национальной памяти украинцам, - порвать связи с родственниками из России. Может быть честнее переименовать эту структуру в Институт национального беспамятства?"

По его мнению, в Киеве создают все больше точек невозврата Донбасса в Украину. Так, 1 июня Киевский городской совет поддержал решение о переименовании проспекта генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича, главнокомандующего УПА. За переименование высказались 69 депутатов из 79. "Не верю, что так же проголосовали бы киевляне на честном референдуме", - сказал он.

"В дополнение к этим и другим шагам готовятся новые языковые квоты для украинских СМИ, - продолжал Грызлов. - Есть подозрение, что такие точки невозврата создают сознательно. Остаются нерешенным ряд проблем в сфере безопасности, по которым договоренности давно достигнуты. Уже почти 9 месяцев, несмотря на подтверждение СММ ОБСЕ нескольких периодов необходимого семидневного соблюдения сторонами режима тишины в районе Станицы Луганской, украинская сторона саботирует разведение сил и боевых средств.

"У украинской стороны еще есть возможность показать, что она на деле заинтересована в реинтеграции Донбасса на основе минских соглашений, и я призываю ее к этому", - заключил полпред РФ в контактной группе.