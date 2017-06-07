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Ведомство ООН по правам человека подверглось критике со стороны РФ за ангажированность

Политика
7 июня, 23:33 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека необходимо кардинально менять парадигму взаимодействия с государствами, считает представитель делегации РФ Евгений Устинов

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ЖЕНЕВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подверглось критике со стороны России за "ангажированные и политизированные подходы". Выступивший на проходящей в Женеве 35-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель делегации РФ Евгений Устинов посоветовал этому ведомству наладить "уважительное сотрудничество" со странами.

"УВКПЧ необходимо кардинально менять парадигму взаимодействия с государствами, налаживать открытое и уважительное сотрудничество", - сказал российский дипломат, подчеркнув, что это управление "должно выступать не в качестве надсмотрщика, а в роли интеллектуального, обучающего и ресурсного центра". Устинов обратил внимание на рост политизации прав человека, выразив обеспокоенность тем, что "отдельные государства используют ооновские механизмы для решения своих конъюнктурных задач - вплоть до попыток свержения законных властей".

Основанием для критики в адрес УВКПЧ стало выступление Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раада аль-Хусейна на открытии сессии 6 июня, в котором он в осуждающем контексте перечислил государства, отказывающиеся пускать на свою территорию спецдокладчиков СПЧ, которым поручено оценивать соблюдение прав и свобод. Среди таковых аль-Хусейн назвал, в частности, КНДР, Белоруссию, Сирию, Эритрею, Иран и Израиль. Был озвучен им и список стран, которые не дали ответ на просьбы об их посещениях представителями различных правозащитных процедур ООН: в него попали Индонезия, Египет, Венесуэла и Непал.

В этой связи Устинов напомнил, что мандат Верховного комиссара ООН по правам человека "не предусматривает полномочий оценивать, кто на каком треке преуспел, а кто нет". В России констатируют, что возглавляемое аль-Хусейном управление "с завидной регулярностью демонстрирует ангажированные и политизированные подходы, вплоть до грубых персональных нападок".

Сессия СПЧ продлится до 23 июня. На ней будет заслушано более 80 тематических обзоров и докладов стран о ситуации в области прав и свобод, состоятся диалоги более чем с 30 спецдокладчиками.

Совет состоит из 47 государств, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Россия в этом году не входит в состав СПЧ, однако ее делегация принимает участие в дискуссиях.

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