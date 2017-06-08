Путин отправляется на саммит ШОС в Астану, его темы - антитеррор и развитие организации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг отправляется в Астану, где открывается двухдневный саммит лидеров стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его темами станут развитие ШОС, борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке и в Афганистане, а центральным событием - официальное вступление Индии и Пакистана в число полноправных членов организации.

Встречи на полях: председатель КНР, премьер Пакистана и другие

Визит главы государства начнется с двусторонней повестки: по прилете в Астану Путин проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча двух лидеров будет довольно краткой, поскольку масштабные переговоры их ждут уже меньше чем через месяц: 3-4 июля Си Цзиньпин совершит визит в Москву.

Тем не менее, повестка дня беседы глав двух государств достаточно обширна. "Внимание (на этой встрече) будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове", - заявил Ушаков. Он добавил, что лидеры могут обсудить и другие вопросы, в том числе из региональной и международной повестки дня.

Эта встреча станет первой для Путина на полях нынешнего саммита. В пятницу в Астане он побеседует с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. По словам помощника главы государства, не исключены и другие встречи "на ногах".

Главные темы саммита

Что касается самого Совета глав государств-членов ШОС, то в четверг часть его программы включает в себя прием и концерт в честь лидеров. Основные мероприятия пройдут уже в пятницу.

Среди главных тем саммита помощник российского президента назвал развитие ШОС, борьбу с терроризмом, ситуацию в Афганистане и на Ближнем Востоке. "По традиции саммит ШОС начнется встречей (лидеров) в узком составе, где как раз будут обсуждены документы, которые выносятся на подписание (по итогам саммита), обсудят состояние и первоочередные задачи по дальнейшему совершенствованию практического взаимодействия и обсудят региональные и международные проблемы, - заявил представитель Кремля. - Терроризм - одна из главных тем, в том числе в контексте деятельности региональной антитеррористической структуры ШОС".

Помощник президента России добавил, что на встрече глав государств в узком составе будет обстоятельно обсуждаться и ситуация в Афганистане. "Там ситуация имеет тенденцию к ухудшению, укрепляются позиции ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - констатировал представитель Кремля. Он добавил, что Россия на саммите будет ратовать за активизацию работы региональной антитеррористической структуры ШОС.

Расширение ШОС

Другой важной темой, которая будет обсуждаться как в узком, так и в расширенном составах, станет полноправное вступление Индии и Пакистана в ШОС, которое будет оформлено на саммите в Астане. Ушаков отметил большую значимость этого события, подчеркнув, что с приходом в организацию двух этих стран пространство ШОС составит около 23% всей суши на нашей планете. Население входящих в нее стран достигнет 45% от общемирового, а ВВП - 25%.

Ушаков отметил, что на саммите будет обсуждаться и еще один претендент на вступление в Организацию - Иран. "Мы считаем, что сейчас имеются все предпосылки для того, чтобы положительно рассмотреть эту заявку (Ирана на вступление в ШОС - прим. ТАСС)", - заявил он журналистам.

Представитель Кремля заметил, что какого-то "прорыва" в этом вопросе на предстоящем саммите ждать не стоит. "Есть нюансы в позициях ряда стран (членов ШОС), эти нюансы, очевидно, будут обсуждаться (на саммите в Астане - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Поэтому я и не ожидаю больших сдвигов на предстоящем саммите, но тем не менее, мы считаем, что этот вопрос нужно рано или поздно решать. Лучше - рано".

По словам представителя Кремля, председательство в ШОС на нынешнем саммите будет передано от Казахстана Китаю. Именно в этой стране, как предполагается, летом 2018 года состоится следующая встреча глав стран - участниц ШОС.

Итоговые документы

По итогам саммита планируется подписать 11 документов. В частности, лидеры примут заявление о совместной борьбе с международным терроризмом. Другим значимым документом саммита станет Астанинская декларация.

"В ней будут отражены консолидированные подходы государств-членов к дальнейшему развитию ШОС, согласованные оценки по ключевым международным проблемам, - отметил представитель Кремля. - В частности, будет подчеркнута важность формирования более справедливой, отвечающей интересам всех государств полицентричной модели мироустройства с опорой на нормы международного права, принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, взаимовыгодного сотрудничества, отказа от конфронтации и конфликтов, равной и неделимой безопасности".

Лидеры по итогам саммита планируют утвердить также Конвенцию ШОС о противодействии экстремизму. Кроме того, будут приняты два решения о присоединении к ШОС Индии и Пакистана. Главы государств утвердят доклад генерального секретаря о деятельности ШОС в 2016 году и доклад совета региональной антитеррористической структуры.

Также 9 июня лидеров ждет прием, после которого президент РФ Владимир Путин отправится на встречу с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. В этот же день глава государства посетит церемонию открытия выставки ЭКСПО-2017.