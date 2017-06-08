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"Единая Россия" и Партия социалистов Молдавии подпишут соглашение о сотрудничестве

Политика
8 июня, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Документ будет заключен по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с экс-премьером Молдавии Зинаидой Гречаный

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" и молдавская Партия социалистов в четверг планируют подписать соглашение о межпартийном сотрудничестве. Документ будет заключен по итогам встречи премьер-министра РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с председателем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-премьером Молдавии Зинаидой Гречаный.

"Пройдут консультации между делегациями партий по актуальной повестке межпартийного взаимодействия. По итогам встречи планируется подписание соглашения о межпартийном сотрудничестве", - сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.

Во встрече примут участие председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента Молдовы Влад Батрынча, посол Молдавии в Москве Андрей Негуца.

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии поддерживает президента Игоря Додона. Гречаный сменила на посту лидера ПСРМ Додона после его избрания президентом в конце 2016 года. По молдавским законам глава государства не может возглавлять какую-либо партию. По данным опросов, социалисты лидируют в рейтингах популярности в Молдавии.

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