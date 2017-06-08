"Единая Россия" и Партия социалистов Молдавии подпишут соглашение о сотрудничестве

CNN: Трамп не желает отправлять в отставку министра юстиции, опасаясь очередного скандалаМеждународная панорама 8 июня, 0:49
Гол Мораты принес футболистам Испании ничью в товарищеском матче с командой КолумбииСпорт 8 июня, 0:36
Первый за год пуск "Протона" запланирован на 8 июня с БайконураКосмос 8 июня, 0:27
Рейтинг QS-2018: российские вузы сделали значительный рывок всего за годОбщество 7 июня, 23:54
МГУ вернулся в первую сотню рейтинга лучших вузов планеты по версии Quacquarelli SymondsОбщество 7 июня, 23:15
Крамник обыграл Ананда на шахматном супертурнире в СтавангереСпорт 7 июня, 22:53
"Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом по версии ForbesСпорт 7 июня, 22:47
Академики написали письмо против ограничения числа кандидатов в президенты РАН до трехНаука 7 июня, 22:25
Экс-глава ФБР: Трамп не просил прекратить связанное с Россией расследованиеМеждународная панорама 7 июня, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" и молдавская Партия социалистов в четверг планируют подписать соглашение о межпартийном сотрудничестве. Документ будет заключен по итогам встречи премьер-министра РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с председателем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-премьером Молдавии Зинаидой Гречаный.
"Пройдут консультации между делегациями партий по актуальной повестке межпартийного взаимодействия. По итогам встречи планируется подписание соглашения о межпартийном сотрудничестве", - сообщила пресс-служба кабинета министров РФ.
Во встрече примут участие председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента Молдовы Влад Батрынча, посол Молдавии в Москве Андрей Негуца.
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии поддерживает президента Игоря Додона. Гречаный сменила на посту лидера ПСРМ Додона после его избрания президентом в конце 2016 года. По молдавским законам глава государства не может возглавлять какую-либо партию. По данным опросов, социалисты лидируют в рейтингах популярности в Молдавии.