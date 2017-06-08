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Россия предложит ПА ОБСЕ принять резолюцию по борьбе с терроризмом на сессии в Минске

Политика
8 июня, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Глава российской делегации Петр Толстой отметил, что последние всплески террористической активности "вызывают повышенную тревогу у всех, в том числе и в Западной Европе"

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Делегация РФ подготовила два проекта резолюций для рассмотрения на ежегодной летней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля в Минске, - по вопросам противодействия терроризму и по защите принципов веротерпимости. Об этом сообщил ТАСС глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Делегация Федерального собрания РФ примет участие в большой летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Минске", - подтвердил Толстой. "Мы к этой сессии подготовили две резолюции, - сообщил он. - Одна из них связана с борьбой с терроризмом и (ее) парламентским измерением".

Парламентарий отметил, что последние всплески террористической активности "вызывают повышенную тревогу у всех, в том числе и в Западной Европе". "Эту резолюцию будет вносить спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев", - уточнил он.

Со своей стороны, Ковалев подтвердил ТАСС, что разработанный им проект резолюции "будет содержать предложение, которое постоянно пытается продвинуть РФ, - о создании широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом, а также призыв к странам, входящим в ОБСЕ, к активизации работы и совместным усилиям в этой сфере". "Для этого предлагается ряд законотворческих инициатив - чтобы они были поддержаны парламентами стран, входящих в ОБСЕ", - уточнил он.

Толстой также рассказал, что российская делегация рассчитывает на поддержку членами ПА ОБСЕ кандидатуры Ковалева на пост заместителя председателя - члена Бюро ассамблеи.

"Вторая резолюция будет представлена членом Совета Федерации Людмилой Нарусовой, речь идет о защите веротерпимости вне зависимости от религии", - продолжил вице-спикер Госдумы. Он пояснил, что "это касается и православных, и католиков, и мусульман, и вообще всех религий".

"В последнее время мы видим, что участились случаи насилия по религиозному признаку, и с этим ПА ОБСЕ тоже призвана бороться", - напомнил глава делегации РФ.

"Это большая сессия, на ней происходит много двусторонних встреч, мы к ним готовимся, будем встречаться с нашими партнерами, (в том числе) с делегациями, которые не разделяют подходы РФ. Наша задача - провести как можно более широкий межпарламентский диалог по всем международным вопросам", - заключил Толстой.

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Персоны
Толстой, Петр Олегович Ковалев, Николай Дмитриевич
Страны
Россия
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