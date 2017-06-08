Чижов: в ЕС созревают предпосылки для изменения курса в отношении России

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Условия для смягчения политики ЕС в отношении России уже созревают, заявил в интервью газете "Известия" постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности (вопросу санкций - прим. ТАСС). Этому есть немало свидетельств, но, когда критическая масса политической воли будет достигнута, сказать сложно", - сказал Чижов, комментируя предстоящее обсуждение главами стран Евросоюза продления экономического пакета санкций в отношении России.
Он подчеркнул, что для пересмотра санкционной политики ЕС необходимо накопить "достаточно политической воли", однако нельзя сказать с точностью, когда это произойдет.
Как сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, Евросоюз на предстоящем саммите глав государств и правительств 28 стран сообщества 22-23 июня примет решение продлить экономические санкции в отношении России на полгода.
В 2014 году Брюссель ввел санкции в отношении Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял их и продлевал срок действия этих мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничения торгового, финансового и военного характера.
В черные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. Россия, в свою очередь, приняла ответные меры.