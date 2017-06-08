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РФ и Япония согласовывают детали совместной хозяйственной деятельности на Курилах

Политика
8 июня, 10:47 дата обновления: 8 июня, 10:49 UTC+3

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в марте РФ передала японской стороне пакет перспективных проектов

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Япония планируют на основе взаимных предложений согласовать детали совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"В настоящее время стороны ведут диалог относительно возможностей налаживания совместной хозяйственной деятельности на этой территории, - сказала она. - В марте японской стороне был передан сформированный российскими федеральными ведомствами и администрацией Сахалинской области пакет перспективных проектов". 

"Планируется на этой основе и с учетом ответных японских предложений согласовать ряд конкретных инициатив, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южнокурильских островов", - пояснила Захарова. "После этого будем готовы обсуждать с японской стороной юридические рамки их осуществления", - сказала представитель МИД РФ.

Как отметила дипломат, предложения российской стороны охватывают широкий круг направлений, включая рыборазведывание, рыбопереработку, совершенствование инфраструктуры, геотермальную энергетику, строительство, экологию и туризм.

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Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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