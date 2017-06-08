РФ и Япония согласовывают детали совместной хозяйственной деятельности на Курилах

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия и Япония планируют на основе взаимных предложений согласовать детали совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В настоящее время стороны ведут диалог относительно возможностей налаживания совместной хозяйственной деятельности на этой территории, - сказала она. - В марте японской стороне был передан сформированный российскими федеральными ведомствами и администрацией Сахалинской области пакет перспективных проектов".

"Планируется на этой основе и с учетом ответных японских предложений согласовать ряд конкретных инициатив, реализация которых содействовала бы социально-экономическому развитию южнокурильских островов", - пояснила Захарова. "После этого будем готовы обсуждать с японской стороной юридические рамки их осуществления", - сказала представитель МИД РФ.

Как отметила дипломат, предложения российской стороны охватывают широкий круг направлений, включая рыборазведывание, рыбопереработку, совершенствование инфраструктуры, геотермальную энергетику, строительство, экологию и туризм.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.