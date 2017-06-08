В Москве глубоко озабочены ракетными испытаниями КНДР, которые происходят все чаще

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия глубоко озабочена ракетными испытаниями КНДР, подобные шаги ведут к эскалации напряженности в регионе.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще, - сказала она. - Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе".
Россия, напомнила Захарова, поддержала принятие 2 июня резолюции Совета Безопасности ООН 2356 о введении новых санкций в отношении ряда юридических и физических лиц КНДР. "Подтверждаем готовность к совместной работе по решению ядерной и других проблем Корейского полуострова, - обратила внимание дипломат. - Вместе с тем с тревогой отмечаем наращивание военного присутствия США в Северо-Восточной Азии".
"Это не способствует созданию условий для возобновления диалога", - подчеркнула она.