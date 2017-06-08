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В Москве глубоко озабочены ракетными испытаниями КНДР, которые происходят все чаще

Политика
8 июня, 10:41 дата обновления: 8 июня, 10:49 UTC+3

Такие акции ведут к эскалации напряженности в регионе, отметили в МИД

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Россия глубоко озабочена ракетными испытаниями КНДР, подобные шаги ведут к эскалации напряженности в регионе.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за развитием ситуации на Корейском полуострове. Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время проводятся все чаще, - сказала она. - Мы убеждены, что подобные шаги усугубляют напряженность в регионе". 

Россия, напомнила Захарова, поддержала принятие 2 июня резолюции Совета Безопасности ООН 2356 о введении новых санкций в отношении ряда юридических и физических лиц КНДР. "Подтверждаем готовность к совместной работе по решению ядерной и других проблем Корейского полуострова, - обратила внимание дипломат. - Вместе с тем с тревогой отмечаем наращивание военного присутствия США в Северо-Восточной Азии".

"Это не способствует созданию условий для возобновления диалога", - подчеркнула она.

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