Памфилова: около 7 млн молодых людей впервые смогут проголосовать на выборах президента

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 7 млн молодых людей смогут впервые проголосовать на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире радиостанции "Наше радио".

"По статистике, у нас фактически 7 млн молодых людей, которые в 2012 году еще не доросли и не ходили на выборы президента. А в 2018 году они впервые могут пойти на выборы, если захотят", - сказала она.

Памфилова добавила, что ЦИК очень заинтересован в привлечении молодежи на выборы. Она посетовала на то, что многие россияне не ходят на выборы, считая, что их голос ничего не значит.

"Если все так будут думать, это значит толпа, а не народ, толпа, которая махнула на себя рукой. Если не ты решаешь, то вместо тебя решают", - подчеркнула она.