Захарова: РФ ответит зеркально, если Вашингтон не возобновит иммунитет дипсобственности

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Москва ответит зеркально, если Вашингтон не возобновит дипиммунитет российской собственности в США. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Если Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, российский ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным, - сказала она. - Об этом посольство США в Москве уже предупреждено".
29 декабря 2016 года Вашингтон ввел санкции в отношении Москвы в связи с приписываемыми ей якобы хакерскими атаками на американские политические институты. Власти США закрыли доступ на загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.