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Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М

Политика
8 июня, 11:44 дата обновления: 8 июня, 12:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ заявила, что в ближайшие минуты в аккаунтах министерства в соцсетях будет размещен соответствующий документ

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Польша подтвердила отсутствие претензий к российским специалистам при опознании тел погибших в катастрофе Ту-154М под Смоленском. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, российское дипведомство готово опубликовать соответствующий документ на своих официальных страницах в соцсетях.

"В ближайшие минуты в официальных аккаунтах Министерства иностранных дел РФ в социальных сетях будет размещен скриншот копии протокола о некоторых вопросах опознания тел погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 борт №101 10 апреля 2010 года", - указала дипломат. "Этот документ был подписан как представителями РФ, так и Польши", - подчеркнула она.

Как заявила Захарова, в документе, в том числе, говорится: "В ходе проведения следственных действий по опознанию тел польской стороной не было высказано претензий и заявлений к российской стороне относительно проведенных мероприятий и их результатов".

Захарова также отметила, что Россия не может нести ответственность за то, что происходило с останками жертв авиакатастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года после того, как они покинули территорию РФ.

"За то, что происходило с останками по возвращении в Польшу, Россия ответить не может, это уже дело польской стороны", - сказала она.

Это заявление было сделано в ответ на обвинения польской прокуратуры в том, что в процессе транспортировки тел жертв авиакатастрофы президентского самолета части останков погибших были перепутаны.

"Я еще раз могу заявить о том, что подобные обвинения абсолютно беспочвенны, - отметила он. - Общеизвестный факт, что останки жертв смоленской катастрофы находились на территории России лишь с 10 апреля по 12 апреля 2010 года, и вопрос полноценных исследований российскими специалистами не рассматривался". Захарова также подчеркнула, что "польская сторона сама попросила выдать останки как можно скорее и всячески торопила российскую сторону в этом вопросе", а идентификация тел "производилась непосредственно польскими представителями и родственниками жертв".

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Эксгумация всех жертв трагедии проводятся по решению польской прокуратуры с осени прошлого года. Ранее ряде СМИ информировал об обнаружении в гробах останков разных погибших. Польская сторона обвиняет в случившемся представителей действовавшей в республике в 2010 году власти от партии "Гражданская платформа", а также российских судмедэкспертов и патологоанатомов.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
Страны
Россия Польша
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