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Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо

Политика
8 июня, 12:09 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, июня. /ТАСС

Официальный представитель МИД отметила, что там ведущая CNN сможет взять честное интервью у мальчика Омрана Дакниша, который пострадал во время якобы авиаудара по Алеппо

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ведущей телеканала CNN Кристиан Аманпур посетить Сирию и взять честное интервью у сирийского мальчика Омрана Дакниша, который пострадал во время якобы авиаудара по Алеппо.

Как отметила Захарова, многочисленные игроки как в регионе, так и за его пределами пытаются использовать фейковую информацию, чтобы реализовать свою идею о смене режима в Сирии. "Эта навязчивая идея не имеет ничего общего с усилиями, на которых должны быть сейчас сконцентрированы все потенциалы, речь идет о борьбе с терроризмом, - указала дипломат. - Играя на чувствах и эмоциях аудитории, они настраивают международное сообщество в нужном ключе для того, чтобы самим формировать не реальную, а виртуальную повестку, совершенно забывая о принципах морали и беспристрастности".

"Вы помните знаменитую фотографию мальчика из восточного Алеппо Омрана Дакниша, которого называющие себя спасателями из псевдо-гуманитарной организации "Белые каски" достали из-под обломков дома в пыли и крови после якобы имевшего места удара правительственной авиации, - напомнила она. - Его фотографии стали символом борьбы с режимом, так и вечной неправоты Москвы". "Сейчас мы смогли узнать о том, что же это была за история - журналисты нашли семью это мальчика, - продолжила дипломат. - Выяснилось, что мальчик жив и, несмотря на то, что нам говорили, он еще и здоров, вся ситуация вокруг него была извращена западными журналистами, а семья отнюдь не находится в оппозиции режиму".

Захарова сообщила, что теперь семья Омрана Дакниша получает угрозы расправы. "Те, кто эксплуатировали образ этого мальчика, вообще не думали ни о его судьбе, ни о том, что его ждет потом, ведь он находится в стране, которая многие годы раздирается борьбой с террористами, - отметила она. - Думала ли об этом (ведущая американского телеканала CNN Кристиан) Аманпур? Конечно, нет, она думала только о том, как помочь демократической партии и демократическому кандидату стать президентом США".

"Коль Кристиан Аманпур начала эту историю в публичном пространстве, может у нее хватит мужества, журналисткой этики и человеческой совести ее и завершить? А именно поехать в Алеппо, найти эту семью и сделать настоящий репортаж об этом мальчике, о том, как его фотографией и судьбой всей Сирии американские СМИ манипулируют много лет, - предложила российский дипломат. - Мы неоднократно приглашали наших западных коллег посетить Сирию, готовы предоставить для этого все имеющиеся у нас возможности".

"Я понимаю, что не хочется, что удобно каждый день разгонять фейковую историю, но вас поймали за руку, ребята, и надо ответить", - заключила Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис в Сирии
Страны
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