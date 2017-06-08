Захарова: разлад на Аравийском полуострове на руку международному терроризму

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Дипломатическая изоляция Катара идет на пользу международным террористическим организациям. Такую позицию высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны выясняют отношения, но время выбрано весьма непростое, учитывая террористическую активность международных экстремистских организаций, - сказала она. - В такое сложное время от этого выигрывают международные террористы, им на руку разобщенность и то, что не создаются коалиции, что существует противостояние части западных стран со странами региона, что не могут объединиться крупнейшие державы".

По ее словам, разобщенность между странами региона и крупными державами дает им повод "использовать объединительную повестку и таким образом рекрутировать все больше и больше людей".

"Сегодня требуется сплочение, а не раздор, нужна консолидация, и на этой почве нужно искать еще больше точек соприкосновения, а не пытаться в очень сложный момент каким-то образом выяснить отношения, более того делать это так демонстративно", - заключила Захарова.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Мальдивы, Маврикий и временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и экстремистской идеологии. Во вторник к ним присоединилась Мавритания, в среду - Коморские острова. Ряд стран заявил о прекращение морского и воздушного сообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. Власти последнего назвали эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Катар и другие арабские страны должны урегулировать противоречия за столом переговоров. По его словам, в Москве внимательно следят за развитием ситуации, исходя из того, что любое обострение в регионе вызывает беспокойство.