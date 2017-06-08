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Текст присяги при приеме в гражданство РФ может быть разработан до 3 июля

Политика
8 июня, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников надеется, что до конца сессии закон будет принят в целом

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Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Текст клятвы или присяги при приеме в российское гражданство может быть разработан до 3 июля. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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Он подтвердил, что присяга будет утверждаться законодательно в рамках внесения поправок ко второму чтению законопроекта об отмене решений по предоставлению гражданства для осужденных за терроризм. "Сегодня Совет Думы продлил срок предоставления поправок к этому законопроекту до 3 июля", - сказал Крашенинников. Глава комитета выразил надежду, что до конца сессии, последнее заседание которой намечено на 21 июля, закон будет принят в целом.

Текст присяги или клятвы при приеме в гражданство разрабатывается в Госдуме специальной рабочей группой во главе с вице-спикером нижней палаты Владимиром Васильевым. В ее состав сходят представители всех парламентских фракций. Пока свой вариант присяги представил только лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

6 июня президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложил подумать над введением церемонии принесения клятвы или присяги для тех, кто вступает в гражданство РФ. В ответ Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента изучит международный опыт в этом вопросе и с учетом этого опыта, а также российских традиций предложит главе государства на утверждение текст присяги или клятвы на верность стране, "чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином Российской Федерации, понимал ответственность этого решения".

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Крашенинников, Павел Владимирович
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