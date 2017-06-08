Матвиенко не стала говорить о британских выборах, пошутив, что РФ обвинят во вмешательстве

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КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не стала комментировать проведение парламентских выборов в Великобритании, отметив с иронией, что иначе Россию могут опять обвинить во вмешательстве в зарубежные избирательные кампании.
"Можно я не буду комментировать и отвечать на этот вопрос, потому что боюсь, что снова Россию обвинят во вмешательстве в избирательный процесс Великобритании", - сказала она журналистам с улыбкой.
Досрочные выборы в парламент Великобритании начались 8 июня в 07:00 по местному времени (09:00 мск). Официальные результаты будут оглашены 9 июня утром. Основная интрига заключается в том, сможет ли правящая Консервативная партия, возглавляемая премьер-министром Терезой Мэй, остаться у руля на ближайшие пять лет.
Первое заседание парламента пройдет на следующей неделе, однако официально он начнет свою работу после тронной речи королевы Елизаветы II, намеченной на 19 июня.