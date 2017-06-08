Песков: сайт Кремля ежедневно атакуют из США

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Хакерские атаки на российские ресурсы, в том числе с территории США, происходят постоянно, однако это не означает, что за ними стоят власти Соединенных Штатов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, фиксируются ежедневно, в том числе те, которые осуществляются на сайт президента РФ", - сообщил он. "Собственно, атаки идут с территории многих стран мира", - уточнил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о том, являются ли источником атак американские спецслужбы, Песков подчеркнул, что он говорит лишь о географическом происхождении этих действий с территории США. "Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон", - заявил пресс-секретарь. "Осуществление хакерской атаки с территории какой-то страны не может означать причастность к ней официальных властей", - отметил он.

Песков также отметил, что осуществляются и попытки вмешательства во внутренние дела РФ по другим каналам.

Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о создании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Совета Федерации.