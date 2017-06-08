Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Кремль озабочен расширением НАТО к границам РФ, будет принимать меры для восстановления баланса.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону наших границ. Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в евразийском регионе. Разумеется, Россия принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защиты собственных интересов и безопасности", - сказал он.

Так пресс-секретарь прокомментировал информацию о том, что украинский парламент принял законопроект, устанавливающий, что вступление в НАТО является приоритетом во внешней политике страны.

При этом, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины шанс вступить в НАТО, Песков напомнил, что в этой стране "продолжается гражданская война" (одним из условий вступления того или иного государства в Североатлантический альянс является отсутствие внутренних конфликтов и территориальных споров).

"Не нам принимать подобное решение. По сути, это страна, где продолжается гражданская война, а в остальном это решение принимается в Брюсселе (где расположена штаб-квартира НАТО) и в других столицах, откуда осуществятся общее руководство процессом ", - заявил Песков.

Ранее в среду украинский парламент принял законопроект, согласно которому вступление в НАТО является приоритетом во внешней политике страны. Парламентарии внесли изменения в законы "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины", закрепив на законодательном уровне положение о том, что "членство Украины в НАТО является приоритетом государственной внешней политики".

В декабре 2014 года Верховная рада отказалась от внеблокового статуса государства. Президент Петр Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в НАТО является стратегической целью страны. Президент также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в Североатлантический альянс. Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.