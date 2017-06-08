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Песков: молодежь всегда является одной из тем, на которые делается упор

Политика
8 июня, 14:55 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, июня. /ТАСС

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию в "Ведомостях" о том, что в в предстоящей предвыборной кампании будет сделан акцент на молодежи

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АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Вопросы молодежи всегда находятся среди важных тем, на которые власти обращают внимание. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в газете "Ведомости" о том, что в предстоящей предвыборной кампании будет сделан акцент на молодежи.

"Это абсолютная примитивизация содержательной стороны работы, которая ведется. Потому что, безусловно, социология проводится не только в отношении молодежи, но и в отношении самых разных сегментов населения - будь то молодежь, или будь то ветераны, или будь то селяне, будь то рабочие, инженеры, госслужащие и так далее", - сказал Песков. По его словам, информация по каждой из этих групп чрезвычайно важна и "весьма скрупулезно изучается".

Он заключил, что неправильно говорить о том, что речь будет идти только о молодежи, однако "молодежь всегда является одной из тех тем, на которую делается упор".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
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