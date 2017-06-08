Путин прибыл в Астану, где примет участие в саммите лидеров ШОС и встретится с главой КНР

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АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Астану, где в четверг откроется двухдневный саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также в этот день президент проведет на полях саммита встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Внимание (на встрече Путина и Си Цзиньпина) будет уделено вопросам сотрудничества двух стран в рамках ШОС, а также, очевидно, будет затронута проблематика, которая затрагивает ситуацию на Корейском полуострове", - заявил ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что лидеры могут обсудить и другие вопросы, в том числе из региональной и международной повестки дня.
В программу саммита лидеров ШОС войдут прием и концерт. Основные его мероприятия состоятся в пятницу. По словам Ушакова, лидеры будут обсуждать темы развития Организации, борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также заявку Ирана на вступление в ШОС. Кроме того, на саммите будет официально оформлено полноправное членство в Организации Индии и Пакистана.
По итогам заседания будет подписано 11 документов. В их числе - Астанинская декларация, Конвенция по противодействию экстремизму и совместное заявление лидеров о противодействии международному терроризму.