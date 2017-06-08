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Медведев: "Единая Россия" готова развивать сотрудничество с Партией социалистов Молдавии

Политика
8 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Премьер-министр РФ также отметил, что межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" готова к сотрудничеству, хочет развивать межпартийные отношения с Партией социалистов Молдавии, несмотря на то, что межгосударственные отношения отстают по многим параметрам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Партии социалистов Молдавии Зинаидой Гречаный.

"Контакты эти продолжаются на разных уровнях. Наши коллеги по партии неоднократно у вас в стране бывали, посещали ваши партийные мероприятия и к нам тоже приезжали, поэтому у нас добрые очень отношения межпартийные", - сказал Медведев.

Он подчеркнул желание и далее развивать связи с Партией социалистов Молдавии. "Хотелось бы, чтобы в конечном счете эти отношения конвертировались и в более современные, дружественные связи между двумя нашими странами, потому что совершенно очевидно, что межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений. Но мы считаем, что это не наша вина, мы готовы к сотрудничеству при том, что за последнее время были разные события - и позитивные какие-то, наверное, и не вполне позитивные", - отметил он.

"Сегодня, я думаю, мы сосредоточимся именно на межпартийном сотрудничестве, имея в виду целый ряд возможных проектов, совместной работы и, конечно, обсудим будущее, обсудим текущую повестку дня", - добавил премьер.

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