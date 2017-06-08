Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНР

Политика
8 июня, 16:05 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 8, июня. /ТАСС

Президент России отметил, что совсем недавно принимал в Москве главу МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из РФ занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году.

"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) - ваш визит в Россию", - заявил он на встрече с китайским лидером.

Путин отметил, что совсем недавно принимал в Москве главу МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из РФ занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву. Путин выразил уверенность, что этот визит станет "значимым и большим событием в двусторонних отношениях".

Он добавил, что хотел бы использовать встречу для обсуждений двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.

Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал России достичь новых успехов под волевым руководством Владимира Путина.

"Искренне желаю, чтобы под вашим волевым руководством Россия достигла новых успехов на пути государственного развития и возрождения", - подчеркнул он.

Китайский лидер констатировал, что проводит в этом году много встреч с Путиным на различных площадках. "Это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость", - подчеркнул Си Цзиньпин. "На фоне сложной международной ситуации очень хорошо развиваются наши отношения. Наше взаимодействие и взаимная поддержка имеют большое значение для мира в глобальном масштабе", - уверен председатель КНР. 

Смотрите также

Путин: РФ и Китай движутся в правильном направлении в оптимизации структуры товарооборота

Ципрас рассчитывает встретиться с Путиным в ходе визита в Китай

Путин проведет встречу с главой ФАТФ и руководителем канцелярии ЦК Компартии Китая

Путин обсудит с вице-премьером Госсовета КНР ряд российско-китайских проектов

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
Темы дня
Загрузка...
Реклама