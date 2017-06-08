Путин: визит Си Цзиньпина в Москву станет значимым событием в отношениях РФ и КНР

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АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву главным событием в отношениях двух стран в этом году.
"Мы сейчас готовим главное мероприятие в двусторонних отношениях (России и Китая) - ваш визит в Россию", - заявил он на встрече с китайским лидером.
Путин отметил, что совсем недавно принимал в Москве главу МИД Китая Ван И, который вместе с коллегами из РФ занимался подготовкой визита председателя КНР в Москву. Путин выразил уверенность, что этот визит станет "значимым и большим событием в двусторонних отношениях".
Он добавил, что хотел бы использовать встречу для обсуждений двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.
Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал России достичь новых успехов под волевым руководством Владимира Путина.
"Искренне желаю, чтобы под вашим волевым руководством Россия достигла новых успехов на пути государственного развития и возрождения", - подчеркнул он.
Китайский лидер констатировал, что проводит в этом году много встреч с Путиным на различных площадках. "Это говорит о том, что китайско-российские отношения сегодня находятся на высоком уровне и имеют стратегический характер и устойчивость", - подчеркнул Си Цзиньпин. "На фоне сложной международной ситуации очень хорошо развиваются наши отношения. Наше взаимодействие и взаимная поддержка имеют большое значение для мира в глобальном масштабе", - уверен председатель КНР.