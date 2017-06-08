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"Единая Россия" и Партия социалистов Молдавии подписали соглашение о сотрудничестве

Политика
8 июня, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Соглашение предполагает активное развитие межпартийных связей на региональном уровне

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" и Партия социалистов Молдавии подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее активное развитие межпартийных связей на региональном уровне и регулярный межпартийный диалог.

Документ подписан в рамках встречи председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и руководителя Партии социалистов Молдавии Зинаиды Гречаный.

Соглашение предполагает проведение совместных консультаций и обмен информации по актуальным вопросам внешней и внутренней политики обеих стран, содействие развитию сотрудничества молодежных, женских, просветительских, гуманитарных и других общественных организаций, оказание необходимой информационной поддержки на мероприятиях по наиболее важным вопросам российско- молдавских отношений.

Фракция Партии социалистов Молдавии является второй по численности в парламенте страны, имеет 24 мандата. Занимает активную позицию, выступая с жесткой критикой в адрес партий проевропейского толка. Партия социалистов Молдавии уже имеет соглашение о межфракционном сотрудничестве со "Справедливой Россией".

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