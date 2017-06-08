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Депутат предложил разрешить судам выносить смертный приговор с отсрочкой исполнения

Политика
8 июня, 16:22 дата обновления: 8 июня, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что не отказывается от своего предложения вернуть смертную казнь как такового

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил дать возможность российским судам выносить смертный приговор террористам с отсрочкой исполнения до отмены действующего в РФ моратория на смертную казнь.

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После теракта в метро Санкт-Петербурга, совершенного 3 апреля, Пискарев говорил, что обсудит с правоохранительными органами возможность возврата смертной казни в РФ за терроризм.

"Это предложение не было воспринято широко, хотя многие поддерживают", - рассказал парламентарий сегодня ТАСС, отметив, что намерен скорректировать свою позицию.

Пискарев пояснил, что не отказывается от своего предложения вернуть смертную казнь как такового. "Но надо по-другому формулировать. Мы идем к гуманизации, но я бы хотел, чтобы в случаях, когда речь идет об особо тяжких преступлениях, когда страдает огромное количество людей, когда погибают люди от взрывов, от терактов, все-таки прописывали в приговоре, что нужно применять именно эту (высшую) меру наказания, но отсрочить исполнение до того, как появится всеобщее осознание того, что эту меру надо применять", - подчеркнул он.

"Пусть виновное лицо (как и сейчас) отбывает наказание пожизненно. Но я думаю, что рано или поздно придет понимание того, что с такими лицами нужно поступать именно самым жестким образом", - прогнозирует глава комитета, который до избрания в Госдуму занимал пост первого зампредседателя Следственного комитета РФ. Он оговорился, что излагает свою личную позицию. "Надо дать возможность принимать такие решения и назначать наказание (в виде смертной казни)", - убежден Пискарев.

По его мнению, с юридической точки зрения это не будет сложно. "Наступит время, когда Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания. Тогда у тех, кто отбывает наказание (за терроризм), уже будет приговор", - заключил он.

Идею обсудят с экспертами

Пискарев сообщил, что планирует обсудить данную идею с экспертами, представителями правоохранительных органов, научным сообществом, известными юристами. Он напомнил, что на предыдущей работе принимал участие в расследовании самых громких преступлений последнего десятилетия. "Это и теракты в московском метро, "Лубянка" и "Парк культуры", и (теракт в аэропорту) Домодедово, и "Невский экспресс". Когда пообщаешься с родственниками погибших, конечно, возникает желание применять более жесткие меры наказания в отношении террористов", - признался политик.

Пискарев также прокомментировал мнение противников возвращения смертной казни за терроризм, в том числе высказывания о том, что угроза высшей меры наказания не остановит террориста-смертника. "Не все смертники. Есть пособники, есть вербовщики, есть организаторы. Самое опасное звено - это организаторы, у них идеология, позиция, политика", - указал он.

"На место смертника придут другие, а нужно вырвать жало, (нейтрализовать) организатора, того, кто распространяет идеи, вербует, склоняет", - убежден глава думского комитета.

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