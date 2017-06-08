Лавров и де Мистура отметили важность наращивания динамики переговоров по Сирии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметили задачу сохранения и наращивания динамики женевских переговоров по Сирии. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшихся в Москве консультаций.

"Лавровым и де Мистурой была акцентирована важность закрепления позитивных результатов, достигнутых в ходе межсирийских консультаций в Женеве под эгидой ООН, в том числе применительно к конституционной проблематике, - указали в министерстве. - В этом контексте выделена задача сохранения и наращивания динамики переговоров, обеспечения их подлинно инклюзивного характера, а также необходимости концентрации особого внимания на тематике борьбы с терроризмом".

Как добавили в МИД РФ, в русле регулярных контактов Лавров и де Мистура "продолжили обмен мнениями по всему спектру вопросов урегулирования сирийского кризиса".

В МИД РФ также сообщили, что де Мистура дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Спецпосланник дал высокую оценку действиям России по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии, в том числе в плане реализации подписанного 4 мая Меморандума о создании зон деэскалации в САР, - отметили в министерстве. - При этом с удовлетворением отметил, что переговоры в Женеве и астанинский процесс взаимно дополняют друг друга".